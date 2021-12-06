Antalya'da şüpheli ölüm

Konuksever Mahallesi 781 Sokak'taki binada yaşayan Yavuz Tunç'u (41) bir süredir göremeyen komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, giriş kat balkonundan eve girdi. AA'nın haberine göre; oturma odasında hareketsiz olarak bulunan Tunç'un öldüğü belirlendi.

Tunç'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.