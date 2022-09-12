Antalya'da 'su sporları' çatışması: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'da, iki grup arasındaki su sporları yeri tartışması bir benzin istasyonunda çatışmaya dönüştü. Olayda 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi Belek-Serik kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İki otomobilde bulunan grup ile istasyon dışında yolda otomobil ve kamyonette bulunan diğer grup arasında silahlı çatışma çıktı.
TÜFEK VE TABANCALARLA ATEŞ ETTİLER
Tarafların birbirlerine tüfek ve tabancalarla ateş etmesi sonucu Alparslan Türkeş Canbolat (25), Fikri A., Hüseyin S. ve Şeref Can G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Yaralılardan Fikri A., Hüseyin S. ve Şeref Can G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Alparslan Türkeş Canbolat çatışma sonrası arkadaşları tarafından özel bir araçla Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı. Alparslan Türkeş Canbolat hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Fikri A., Antalya'ya sevk edildi. Hüseyin S. ve Şeref Can G.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis kavgaya karıştığı belirlenen O.A., V.E., E.Ç., E.D. ve O.Ö.'yü gözaltına alırken, hastanede tedavileri devam eden Fikri A., Hüseyin S. ve Şeref Can G.'nün de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olaya karışan ve firari olduğu belirlenen A.Ö.'nün yakalanması için de çalışma başlatıldı.
'SU SPORLARI YERİ' HUSUMETİ ÇIKTI
Alparslan Türkeş Canbolat'ın cenazesi cumhuriyet savcısı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olay yerinde yaptığı inceleme sorası pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda boş kovan ile kartuşa el koydu.
Olayın 5 yıldızlı bir otelin su sporları yeri konusunda çıktığı, iki grubun bu nedenle aralarında husumet bulunduğu, silahlı kavgadan önce de Belek'te bir mekanda aralarında tartışma yaşandığı belirtildi.
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