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Antalya'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Antalya'da seyir halindeki otobüsün yandığını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurdu. Alevler bir anda büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi

Giriş: 07.01.2023 - 20:53 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya- Burdur karayolu Çubuk Beli mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - En Son Haberler
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı
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DHA

Antalya'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı otobüsün boş olduğu belirtildi. Otobüsün yanması ise sürücüler tarafından kaydedildi.


Olay, saat 18.30 sıralarında, Antalya- Burdur karayolu Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. İçinde yolcunun bulunmadığı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurdu. Alevler bir anda büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangın sonrası yolcu otobüsü demir yığınına döndü. Otobüsün alev alev yandığı anlar ise diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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