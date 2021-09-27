Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü çocuk 4 yaralı

Feci kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Adem Çağlar idaresindeki 07 GUC 73 plakalı otomobil, Beşkonak Mahallesi'nden Taşağıl Mahallesi'ne seyir halindeyken, yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada, sürücünün eşi Emine Çağlar olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Çağlar ile çocukları Beyza Çağlar (3), Yusuf Çağlar (1) ve yeğeni Arzu İrem Şimşek (14) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada yaşamını yitiren Emine Çağlar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.