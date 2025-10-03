Habertürk
        Antalya'da kumar operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kişinin tutuklandığı kumar operasyonunda 399 bin 420 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 19:54 Güncelleme: 03.10.2025 - 19:54
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dernek görünümü altında iki mekanda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Operasyon düzenleyen ekipler, 38 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 38 kişiye de toplam 351 bin 386 lira ceza verdi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Ayrıca mekanlarda yapılan aramada 425 bin 541 lira nakit para, bir kutu içinde bir miktar esrar maddesi, tabanca, 9 adet fişek ve çeşitli kumar malzemeleri de ele geçirildi.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Antalya
        #antalya haber
        #yerel haber
