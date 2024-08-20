İncir üreticisi Mesut Şanlı, 2024 Bursa siyah incir hasatına başladıklarını söyledi. Aşırı sıcaklar nedeniyle geçen yıla göre bu rekoltede biraz artış olduğunu söyleyen Şanlı, "Bu yıl ağaçlarımızın budama mevsimiydi. Bu yıl sert budama yaptık. Yağan dolu nedeniyle bahçemizin bir bölümünü dolu vurdu. Fakat sonradan kurak gidince sıcaklardan dolayı incirlerimizin bir bölümü döküldü. Hasatta biraz düşüş oldu. Ağaçlarda incir seyrek olmasından dolayı ise incirde bu yıl kalite geçen yıla göre daha yüksek oldu. Köyde dolu vurmayan bazı bahçelerde ise rekoltede yüzde 10 gibi bir artış oldu" dedi.