Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin aranan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 4'ü ise kendileriyle ilgili soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Adliye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.