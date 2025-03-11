Antalya'da engellilere yüzde 40 su indirimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve sorunlarına daha hızlı çözüm bulmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, engelli vatandaşlara uygulanan yüzde 20'lik indirimli su tarifesi yüzde 40'a çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Emrah Kıldırman, yeni tarifeye ilişkin şunları söyledi:

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"2019 yılında göreve geldiğimizde engelli vatandaşlarımıza uygulanan su faturası indirim oranı sadece yüzde 10’du. Başkanımız Muhittin Böcek, göreve gelmesinin ardından ilk meclis toplantısında aldığı kararla, bütçe imkânları doğrultusunda bu oranı önce yüzde 20’ye, ardından yüzde 40’a çıkardı. Daha önce yüzde 10 indirim tutarı çok düşük olduğu için birçok engelli vatandaşımız abonelik başvurusunda bulunmuyordu. Ancak yapılan düzenlemelerle birlikte engelli abone sayımız 9 bin 458’den 19 bin 150'ye yükseldi. Engelli vatandaşlarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden aldıkları kimlik kartları ve sağlık kuruluşlarından temin ettikleri engelli raporlarıyla başvuru yaparak yüzde 40’lık su indiriminden yararlanabiliyor. Bu indirim sayesinde, engelli bireylerin toplamda 9 milyon TL’lik su giderleri karşılanmış oldu" dedi.