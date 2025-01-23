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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da dolu ve sel! | Son dakika haberleri

        Antalya'da dolu ve sel!

        Antalya'nın Demre ilçesinde şiddetli dolu yağışının ardından seralar zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 00:39 Güncelleme: 23.01.2025 - 00:39
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          Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde şiddetli dolu ve sel nedeniyle tarım alanları da zarar gördü. Cam olanlar başta olmak üzere seralarda ciddi hasarlar meydana gelirken, üreticiler mağdur oldu.

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          Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Bugün ilçemiz ne yazık ki şiddetli bir dolu ve sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Beymelek Mahallemizde cam seralarımız başta olmak üzere büyük zarar gördü. Çiftçilerimizin ve hemşehrilerimizin yaşadığı bu mağduriyet, hepimizin ortak üzüntüsüdür. Belediyemizin tüm ekipleri ve iş makineleri şu anda sahada. Kapanan yollarımızı açmak, selin getirdiği tahribatı temizlemek ve vatandaşlarımıza destek olmak için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

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