        Haberler Gündem Güncel "Antalya'da çocuk skandalı" haberlerine açıklama | Son dakika haberleri

        "Antalya'da çocuk skandalı" haberlerine açıklama

        Antalya Valiliği'nden, bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da çocuk skandalı" başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Çocukların üstün yararı gereği devlet korumasına alınmıştır." denildi

        Giriş: 30.08.2025 - 00:45 Güncelleme: 30.08.2025 - 00:45
        "Antalya'da çocuk skandalı" haberlerine açıklama
        Antalya Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu haberde bahsi geçen ailenin Suriye uyruklu olduğu ve Şanlıurfa Göç İdaresi'ne kayıtlı oldukları belirtildi.

        Geçici olarak geldikleri Konyaaltı'nda, annelerinin Suriye'ye gitmesi nedeniyle 5 kardeşin baba ile yaşadığının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, vatandaşlarca yardıma muhtaç oldukları gerekçesiyle yapılan başvuru sonucu Konyaaltı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce gerekli inceleme ve mesleki çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, sosyal medyada yer alan Burdur'a gittikleri yönündeki paylaşım ve ailenin Antalya'daki adresinde bulunamaması üzerine, takip amacıyla Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bilgi verildiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Aynı zamanda ailenin Şanlıurfa Göç İdaresine kayıtlı olması nedeniyle, İl Göç İdaresi ve gerek sosyal medya paylaşımları, gerekse ismi geçen şahıslarla ilgili adli durumunun değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Ailenin Antalya'ya tekrar geri geldiği bilgisi üzerine, çocukların üstün yararı gereği devlet korumasına alınmıştır. Süreç titizlikle takip edilmektedir."

