Antalya'da çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın öldü

Akseki'nin Karakışla Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Havva Özen, evine 500 metre uzaklıktaki mezarlığa kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

METRELERCE SÜRÜKLEMİŞLER

Yaşlı kadının oğlu Nevzat Özen, "Bu olaydan dolayı, köyümüzdeki köpeklerden, çobanlardan şikayetçiyim. Çobanların köpekleriyle ilgilenmesi lazım" dedi.

Yaşlı kadının akrabalarından Salih Göksoy da, "Halamızı mezarlığa giderken parçalamışlar. 25 metre sürüklenmiş ve can vermiş. Köyümüzde çocuklarımız ve yaşlı vatandaşlarımız var. Bu köpeklere bir çözüm bulunmasını istiyoruz". diye konuştu.