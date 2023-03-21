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Antalya'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

Antalya Gündoğmuş'ta 1 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdüğü, 4 yaşındaki oğlunu yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli anne tutuklandı

Giriş: 21.03.2023 - 06:03 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
Bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
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AA

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, bebeğini öldürdüğü, 4 yaşındaki oğlunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Balkaya Mahallesi'ndeki bir eve giden sağlık ve jandarma ekipleri, 1 yaşındaki M.Ç'nin cesediyle karşılaştı. Evde yaralı bulunan 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İlk incelemede boğularak öldürüldüğü belirlenen bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı çocuk ise, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

AA'nın haberine göre; olayla ilgili F.U. (37) ve dini nikahla birlikte yaşadığı, çocukların annesi B.Ç. (30) gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden anne B.Ç. tutuklandı, F.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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