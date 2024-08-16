Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması düzenlenecek
Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması düzenleneceği bildirildi. "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" ile aslan balığı hakkında bilinçlendirme çalışmalarını desteklemek ve balığın ekonomik olarak değerlendirilmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor
Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması düzenleneceği bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği", 18 Ağustos'ta Konyaaltı Varyant Ekdağ Tesisi önünde gerçekleştirilecek.
Aslan balığı hakkında bilinçlendirme çalışmalarını destekleyen etkinlikle, balığın ekonomik olarak değerlendirilmesine de katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.
Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e ulaşan ve deniz ekosistemine ciddi zararlar veren aslan balığı, bulunduğu ortamdaki yerleşik türlere zarar vererek deniz ekosisteminde dengesizliklere yol açıyor.