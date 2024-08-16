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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması | Son dakika haberleri

        Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması düzenlenecek

        Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması düzenleneceği bildirildi. "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği" ile aslan balığı hakkında bilinçlendirme çalışmalarını desteklemek ve balığın ekonomik olarak değerlendirilmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:54
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        Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması
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        Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması düzenleneceği bildirildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği", 18 Ağustos'ta Konyaaltı Varyant Ekdağ Tesisi önünde gerçekleştirilecek.

        Aslan balığı hakkında bilinçlendirme çalışmalarını destekleyen etkinlikle, balığın ekonomik olarak değerlendirilmesine de katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

        Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e ulaşan ve deniz ekosistemine ciddi zararlar veren aslan balığı, bulunduğu ortamdaki yerleşik türlere zarar vererek deniz ekosisteminde dengesizliklere yol açıyor.

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        #yerel haberler
        #Antalya
        #aslan balığı
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