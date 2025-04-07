Antalya'da alabalığa tesis desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'de alabalık çiftliği kurmak için çalışma başlattı. Kurulacak tesis için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Prof. Dr. Nalan Gökoğlu, Emekli Öğretim Üyesi Ferhat Çağıltay'ın katılımıyla oluşturulan ekip, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan ile birlikte Akseki'de teknik inceleme yaptı.

Akseki İlçesi, Değirmenlik Mahallesi, Gözbaşı Mevkiinde bulunan 5 bin 783.53 metrekare alana sahip iki katlı kagir lokanta ile değirmen ve tarla niteliğine sahip olan alanın düzenlenmesi ve gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapılarak aktif hale getirilmesi amacıyla işletmeye yapılan ziyaret sonrası teknik heyet tarafından rapor hazırlandı.

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Raporda tesiste yapılacak gökkuşağı alabalığı üretiminin yıllık 15 ton olması planlanıyor. Alanda yapılacak iyileştirme çalışmaları kapsamında üretim için 5 adet beton havuz yapılacak. Mevcut işletmede yer alan su toplama alanının etrafı düzenlenerek, oluşturulacak yapay havuza bırakılacak belli sayıdaki gökkuşağı alabalıklarının gelen misafirlerce sportif oltacılık ile yakalanarak bir çeşit rekreasyon sahasına dönüştürülmesi planlanıyor.

İşletmenin ana su kaynağından çıkan ve buradan atıl durumda bulunan eski değirmen binasının çarklarına dökülen sular, bu değirmen binasına yerleştirilecek dinamo sistemi ile elektrik enerjisine dönüştürülecek. İşletmenin elektrik ihtiyacının bir kısmı da bu şekilde karşılanmış olacak. Sağlıklı ve değerli bir protein kaynağı olan alabalık yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akseki'de kurulması planlanan Alabalık Tesisinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, uygun alanlara çiftlikler kurularak alabalık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu sayede Antalya'nın iç kesimlerinde alabalık yetiştiriciliği yaygınlaştırılarak yeni istihdam alanları yaratılmış olacak.