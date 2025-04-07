Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Antalya'da alabalığa tesis desteği | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir'den Akseki'de alabalık yetiştiriciliğine tesis desteği

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'de alabalık yetiştiriciliğini de desteklemek ve yaygınlaştırmak üzere çalışma başlattı. Sağlıklı ve değerli bir protein kaynağı olan alabalık yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve geliştirmek için çalışmalarını sürdüren belediye, tesiste teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, uygun alanlara çiftlikler kurularak alabalık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını da hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da alabalığa tesis desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'de alabalık çiftliği kurmak için çalışma başlattı. Kurulacak tesis için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Prof. Dr. Nalan Gökoğlu, Emekli Öğretim Üyesi Ferhat Çağıltay'ın katılımıyla oluşturulan ekip, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan ile birlikte Akseki'de teknik inceleme yaptı.

        Akseki İlçesi, Değirmenlik Mahallesi, Gözbaşı Mevkiinde bulunan 5 bin 783.53 metrekare alana sahip iki katlı kagir lokanta ile değirmen ve tarla niteliğine sahip olan alanın düzenlenmesi ve gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapılarak aktif hale getirilmesi amacıyla işletmeye yapılan ziyaret sonrası teknik heyet tarafından rapor hazırlandı.

        Raporda tesiste yapılacak gökkuşağı alabalığı üretiminin yıllık 15 ton olması planlanıyor. Alanda yapılacak iyileştirme çalışmaları kapsamında üretim için 5 adet beton havuz yapılacak. Mevcut işletmede yer alan su toplama alanının etrafı düzenlenerek, oluşturulacak yapay havuza bırakılacak belli sayıdaki gökkuşağı alabalıklarının gelen misafirlerce sportif oltacılık ile yakalanarak bir çeşit rekreasyon sahasına dönüştürülmesi planlanıyor.

        İşletmenin ana su kaynağından çıkan ve buradan atıl durumda bulunan eski değirmen binasının çarklarına dökülen sular, bu değirmen binasına yerleştirilecek dinamo sistemi ile elektrik enerjisine dönüştürülecek. İşletmenin elektrik ihtiyacının bir kısmı da bu şekilde karşılanmış olacak.

        Sağlıklı ve değerli bir protein kaynağı olan alabalık yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akseki'de kurulması planlanan Alabalık Tesisinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, uygun alanlara çiftlikler kurularak alabalık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu sayede Antalya'nın iç kesimlerinde alabalık yetiştiriciliği yaygınlaştırılarak yeni istihdam alanları yaratılmış olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #Akseki
        #alabalık tesisi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Habertürk Anasayfa