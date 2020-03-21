Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Antalya'mızda etkisini minimuma indirmek için belediye uygulamalarımızda geçici değişiklikler yapmamız gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak risk grubundaki yaşlıların ve tüm halkımızın sağlığını korumak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulaması geçici bir süre durdurulmuştur. Tüm önceliğimiz toplum sağlığı. En güvenli yer evimiz. Bu zor günlerin üstesinden birlikte geleceğiz."