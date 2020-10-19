Antalya'da 6 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Kaza saat 13.30 sıralarında Antalya- Kemer karayolu üzerinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle virajda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, içinde ilçeler arası yolcu midibüsünün de bulunduğu 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada, içinde yabancı yolcuların da bulunduğu O7 ABB 938 midibüsün sürücüsü Sinan Ufacık ile 5 kişi yaralandı. 6 yaralı, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, trafiği tek şeritten sağladı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından çift şerit trafiğe açıldı.
'YER SABUN GİBİYDİ'
Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan İsmail Beyazit, "Virajda aracım kaydı, hızım da düşüktü. Aracımın kaymasıyla direksiyon hakimiyetim kaybettim. Önce bariyere çarptım, sonra kendimi burada buldum. Peşinden hemen diğer araç başladı kaymaya aynı noktadan. Yer sabun gibiydi" dedi.
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