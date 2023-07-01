Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Hakan Köçeber (22) yönetimindeki otomobil, Gazi Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine ardından karşı yönden gelen Veli Doğru yönetimindeki otomobil ile Faruk Kaplan'ın kullandığı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, sürücü Köçeber ve kullandığı araçta bulunan Doğa Nur Kulakçı'nın (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Köçeber ve Kulakçı'nın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaralı sürücü Veli Doğru ile eşi Derya ve oğlu Umut Arif ise sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.