Antalya'da motosiklet kazası kamerada: 2 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 gencin hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yasin Mutlu'nun (19) kullandığı motosiklet, Fatih Terim Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yasin Mutlu ile arkadaşı Mert Çabuk (19) ağır yaralandı. AA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan 2 genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.