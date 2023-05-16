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Antalya'da 2 gencin öldüğü motosiklet kazası kamerada

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet refüjdeki ağaca çarptı. Feci kazada ağır yaralanan 2 genç, hastanede öldü Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 16.05.2023 - 01:40 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da 2 gencin öldüğü motosiklet kazası kamerada
Antalya'da motosiklet kazası kamerada: 2 ölü
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AA

Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 gencin hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yasin Mutlu'nun (19) kullandığı motosiklet, Fatih Terim Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yasin Mutlu ile arkadaşı Mert Çabuk (19) ağır yaralandı. AA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan 2 genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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