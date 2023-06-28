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Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 28 Haziran 2023 Antalya Kurban Bayramı namazı vakti belli oldu

Antalya Kurban Bayramı namazı vakti belli oldu: Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Antalya bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Bu sene 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı için beklenen gün geldi. Cemaat ile kılınacak Kurban Bayramı namazı öncesi Müslümanlar "Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Diyanet ile 28 Haziran 2023 Çarşamba Antalya bayram namazı vakti...

Giriş: 28.06.2023 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslam dünyası Kurban Bayramı'nı karşıladı. Müslümanlar Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde kılınan bayram namazı için camilere akın ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da il il namaz vakitleri takvimini açıkladı. Peki, Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 28 Haziran 2023 Antalya Kurban Bayramı namazı saati...

  • ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Antalya'da Kurban Bayramı namazının saat 06.13'te kılınacağını duyurdu.

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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