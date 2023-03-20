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Haberler Gündem Antakya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede sürecek

Antakya'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede devam edecek

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki 4 mahallede, enkaz kaldırma çalışmaları ve aciliyeti bulunan binalarda yakımlar devam edecek. Bina sakinleri istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecek

Giriş: 20.03.2023 - 02:59 | Güncelleme: ABONE OL
Antakya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede sürecek
Antakya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede sürecek
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AA

Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 4 mahallede süreceğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, bugün Antakya'daki Gazi, Ekinci, Ovakent ve Ürgenpaşa mahallelerinde devam edeceği belirtildi.

Aciliyeti olan binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı ifade edilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği bilgisine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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