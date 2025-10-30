Antakya - Adana kaç kilometre? Antakya - Adana arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antakya'nın binlerce yıllık medeniyetler sofrasından, Adana'nın kebabıyla nam salmış lezzet duraklarına uzanan yolculuk, Doğu Akdeniz'in en zengin kültür ve gastronomi havzasında bir gezintidir. Tarih boyunca her zaman birbirinin en yakın ticari partneri ve komşusu olan bu iki şehir, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kader ortağı olmuştur. Bu felaket, iki kent arasındaki ulaşımın hayati önemini bir kez daha ortaya koyarken, yolculuğun kendisini de farklı ve derin bir anlamla yüklemiştir.

ANTAKYA - ADANA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Antakya ile Adana arasındaki mesafe, tercih edilen güzergah üzerinden hesaplandığında oldukça kısadır. İki şehir arasındaki en hızlı ve en yaygın olarak kullanılan rota, İskenderun üzerinden otoyol bağlantısını takip eder. Bu güzergah üzerinden, Antakya - Adana kaç kilometre sorusunun yanıtı ortalama 195 kilometredir.

Bu mesafe, Türkiye'nin güneyindeki bu iki büyük ve önemli merkezi birbirine sıkı sıkıya bağlayan, modern ve yüksek standartlı bir ulaşım koridorunu ifade eder. Alternatif olarak Kırıkhan üzerinden de bir güzergah bulunsa da, otoyolun sunduğu hız ve konfor avantajı nedeniyle İskenderun rotası çok daha fazla tercih edilmektedir. Planlama yaparken, Antakya - Adana kaç km sorusunu yaklaşık 200 km olarak baz almak, yolculuk süresini ve yakıt tüketimini doğru bir şekilde öngörmenizi sağlayacaktır.

ANTAKYA - ADANA ARASI MESAFE NE KADAR? Özel araçla seyahat edecekler için Antakya - Adana arası mesafe ne kadar sorusunun yanıtı, takip edilecek rotanın detaylarını da içerir. En konforlu ve en hızlı rota, Belen Geçidi ve İskenderun-Adana Otoyolu'nu (O-53) kullanır. Güzergah detayları şöyledir: Antakya'dan Belen'e: Antakya'dan yola çıktıktan sonra D817 karayolu üzerinden kuzeye, İskenderun yönüne doğru ilerlenir. Bu etabın en önemli kısmı, Amanos Dağları'nı aşan ve "Suriye Kapıları" olarak da bilinen tarihi Belen Geçidi'dir. Bu bölüm, virajlı ve tırmanışlı bir yoldur.

İskenderun ve Otoyol Bağlantısı: Belen Geçidi'ni aştıktan sonra İskenderun şehir merkezine girmeden, otoyol tabelaları takip edilerek O-53 İskenderun-Adana Otoyolu'na bağlanılır. Adana'ya Varış: Otoyola girdikten sonra, yolculuğun en hızlı ve en konforlu etabı başlar. Yaklaşık 100 kilometrelik bu otoyol sürüşünün ardından Adana şehir merkezine ulaşılır.

ANTAKYA - ADANA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Antakya - Adana ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına ve güncel yol koşullarına göre değişir: Özel Araçla: Yaklaşık 195 kilometrelik mesafe, normal trafik koşullarında, özel araçla ortalama 2 saat 30 dakika ile 3 saat arasında kat edilebilmektedir. Belen Geçidi'ndeki trafik yoğunluğu veya yol çalışmaları, bu süreyi bir miktar etkileyebilir.

Otobüsle: Antakya ile Adana arasında çok sık ve düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Bu hat, bölgenin en işlek otobüs koridorlarından biridir. Otobüs yolculuğu, verilen molalarla birlikte ortalama 3 saat ile 3 saat 30 dakika arasında sürmektedir. Deprem sonrası dönemde bu hat, iki şehir arasında bir "yaşam köprüsü" işlevi görmüştür.

Trenle (Aktarmalı): Antakya'da doğrudan bir tren istasyonu bulunmamaktadır. Trenle seyahat etmek isteyenlerin, öncelikle karayoluyla Antakya'dan İskenderun'a (yaklaşık 1 saat) geçmeleri gerekmektedir. İskenderun Garı'ndan Adana'ya düzenli olarak bölgesel tren seferleri bulunmaktadır. Tren yolculuğu yaklaşık 1.5 - 2 saat sürer. Ancak aktarma süreleri eklendiğinde toplam yolculuk süresi otobüsten daha uzun olmaktadır.

Uçakla: İki şehir arasındaki mesafenin çok kısa olması nedeniyle, Antakya (Hatay Havalimanı - HTY) ile Adana (Şakirpaşa Havalimanı - ADA veya Çukurova Bölgesel Havalimanı - COV) arasında direkt bir uçuş hattı bulunmamaktadır ve bu seçenek pratik değildir. Karayolu ulaşımı çok daha hızlı ve verimlidir. Antakya ile Adana arasındaki yaklaşık 195 kilometrelik mesafe, normal şartlarda 3 saatin altında tamamlanabilen kısa bir yolculuktur. Ancak bu yol, artık sadece kilometrelerle ve saatlerle ölçülen bir güzergah değildir. O, acının, dayanışmanın, yeniden başlamanın ve iki komşu şehrin kader ortaklığının en somut sembolü olarak, Doğu Akdeniz'in kalbinde uzanmaya devam etmektedir.