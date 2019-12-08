Annesinin ilk kez sesini duyan Georgina bebeğin o anları - Haberler

DHA

İngiltere’nin Harrogate kentinde doğuştan işitme engelli olarak dünyaya gelen Georgina bebeğe özel bir işitme cihazı takıldı. Dört ayın sonunda annesinin sesini ilk kez duyan Georgina bebek, annesinin ‘Merhaba’ demesine gülerek tepki verdi.

O anları videoya çekerek ölümsüzleştiren Baba Paul Addison, daha sonra videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yerel medyaya konuşan baba, “Bu işitme cihazlarını kullandıktan sonra bebeğimiz daha uyanık, daha mutlu. Bu kesinlikle keyif verici” dedi.