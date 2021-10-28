Kayseri'nin İldem Mahallesi 2355. Sokak'ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen R.B. (47), sabah saatlerinde tedavi için polis kontrolünde hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından eve dönen R.B, kapıyı kilitleyerek annesinin dışarı çıkmasına izin vermedi.

R.B'yi ikna edemeyen yakınlarının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası ikna edilen R.B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

R.B'nin annesinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.