Annesini öldürmüştü! Cezaevi değil akıl hastanesine!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, annesini vahşice katleden kadının davasında karar açıklandı.
AA'nın haberine göre, Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuğçe Sayın ile tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.
"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME" VE "YAĞMA" SUÇLARI
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Tuğçe Sayın'ın annesi Sevilay Palabıyık'ı "canavarca hisle öldürme" ve "yağma" suçlarını işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Mütalaada, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ve 4. İhtisas Kurulu tarafından yapılan incelemeye göre, sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığı ifade edilerek, cezai ehliyeti olmayan sanık için "ceza verilmesine yer olmadığı" kararı verilmesi ve akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri uygulanması talep edildi.
Sanığın toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalkması veya önemli ölçüde azalmasının sağlık kurulu raporu ile tespiti talep edilen mütalaada, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınması istendi.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Mahkeme, sanık Tuğçe Sayın'ın üzerine atılı ve sabit bulunan "yakın akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmadığını belirterek, sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Sanık hakkında, sabit bulunan eylemi nedeniyle koruma ve tedavi amaçlı olarak akıl hastalarına mahsus güvenlik tedbiri uygulanmasına karar veren mahkeme, akıl hastası sanığın hüküm kesinleşinceye kadar, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasını karara bağladı. Bu gerekçelerle sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, eylemi dikkate alındığında, sanığın toplum açısından tehlikeli olduğu anlaşıldığından serbest bırakılmamasına hükmetti.
AKIL SAĞLIĞI RAPORU İDDİANAMEDE YER ALDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, maktul Sevilay Palabıyık'ın 21 Mayıs 2021'de kızı Tuğçe Sayın'ın kendisini bıçakla öldürmekle tehdit ettiğini, bileziğini aldığını, evini kendisinin üstüne yapmasını istediğini ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, şikayetçi olduğu kaydedilmişti.
Sanığın 24 Mayıs 2021'de annesini evinde öldürdüğü, maktulün kafasının kesilmiş ve sol bacağının etinin sıyrılarak alındığının belirlendiği anlatılan iddianamede, maktulün vücudunda en az 8 kesici ezici, en az 9 kesici delici alet yarası ile en az 14 kesik vasıfta yaranın tespit edildiği anlatılmıştı.
İddianamede, sanığın alınan ifadesinde şizofreni hastası olduğunu, kendisine saldırdığı için annesine saldırdığını, sonrasında vücudunu kontrol edemediğini, kendisine büyü yapıldığını belirterek, eylemi kabul ettiği yer almıştı. Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hususunda rapor alındığı kaydedilen iddianamede, raporda sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığı belirtilmişti.
İddianamede, sanığın "üst soyu olan maktulü canavarca hisle öldürme" ile "yağma" suçlarını işlediği ve yargılama sonucunda sanığa ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilerek, güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edilmişti.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!