Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis

        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis

        Eskişehir'de annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl 6 ay hapis cezası verildi, çocuğu azmettiren babaya ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 21:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldürüp, anneannesi ile birlikte evde bulunan 3 komşusunu da yaralamaktan tutuklanan İ.A. (15) 38 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Oğlunu azmettirmek suçundan yargılanan baba Erkan A. (42) ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        ANNESİNE ART ARDA ATEŞ ETTİ

        Olay geçen yıl 19 Mayıs'ta Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Serap Bor, komşuları Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen (50) ile ekmek yaparken, eve boşandığı eşi Erkan A. ile yaşayan oğlu İ.A. geldi. E.A., beraberinde getirdiği pompalı tüfekle annesi Bor'a art arda ateş açtı.

        Bor ile birlikte evde bulunan anneanne Cennet Bor ve komşuları saçmalarla yaralanırken, şüpheli ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bor'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan komşuları ise hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra İ.A. ile babası Erkan A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba-oğul tutuklandı.

        REKLAM

        BABAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS

        İ.A. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, İ.A. hakkında 'üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine olay tarihinde 15 yaşını tamamlamadığı için 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Bor'un 3 komşusunu da pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis talep edildi. Erkan A. hakkında ise 'üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yapılan kapalı duruşma ile dava bugün karara bağlandı. Duruşmaya tutuklu sanık İ.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Çocuğunu azmettirmekle suçlanan baba Erkan A. ile öldürülen Serap Bor'un avukatları ise duruşmada yer aldı.

        İKİ SUÇTAN 38 YIL HAPİS

        Kapalı görülen duruşmada Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, İ.A'ya 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ancak İ.A.'nın yaşı küçük olduğu için cezası 15 yıla düşürüldü. İ.A. ayrıca anneannesi Cennet Bor ve 3 komşusunu yaraladığı gerekçesiyle de 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İ.A. iki ayrı suçtan toplamda 38 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Baba Erkan A. ise olayın azmettiricisi olduğu gerekçesiyle mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, baba ve oğlunun tutukluluklarının devamına karar verildi.

        ANNE BOR: KIZIM RAHAT UYUYACAK

        Kentteki kadın platformu üyeleri Adliye Sarayı önünde Serap Bor´un ailesine destek için toplandı. Platform üyeleri kadın cinayetlerine dikkat çekerken, Serap Bor´un annesi Cennet Bor karar sonrası gözyaşlarına boğuldu. Öldürülen kızının kararın ardından rahat uyuyacağını ifade eden Cennet Bor, "Rahat uyuyacak, Allah hepinizden razı olsun. Yavrum rahatça yatacak mezarında. Korkmuştum serbest bırakacaklar diye. İnşallah bırakmazlar demiştim. Başka bir şey diyemiyorum. Ama yavrum rahat edecek" dedi.

        Avukat Benian Döndar da sanıkları alabileceği en ağır cezalara çarptırıldığını belirterek, "Kanunda verilebilecek en ağır ceza verildi şu anda. Hem çocuk hem de azmettirici olduğu iddia edilen baba hakkında. Umarım bu karar emsal olur, diğer bütün kadın cinayetleri için. Bir annenin sonuçta içi yanıyor. Yani biraz olsun o soğudu bugün. Başka canlar yanmayacak umarım. Emsal bir karar olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        MİT terör hedeflerini vurdu
        MİT terör hedeflerini vurdu
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Habertürk Anasayfa