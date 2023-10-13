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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Anne katili hakkında karar çıktı- Samsun haberleri

        Oğlu okulda öldürmüştü! Katil evlat için karar!

        Samsun'un Canik ilçesindeki bir okul binasında annesi Zerrin Büyük'ü silahla öldürdüğü, erkek arkadaşını ise yaraladığı gerekçesiyle yargılanan 17 yaşındaki A.A.Ö., 27 yıl 11 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığı azmettirdiği öne sürülen babası A.A.Ö'nün ise beraatına hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:41 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:51
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        Oğlu okulda öldürmüştü! Katil evlat için karar!
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        Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, annesi Zerrin Büyük'ü (50) ortaokul binasında silahla öldürdüğü, annesinin erkek arkadaşı Bilgin İ'yi ise yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık A.A.Ö. (17) ile tutuksuz yargılanan sanığın babası A.Ö. katıldı.

        27 YIL 11 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

        AA'da yer alan habere göre avukat ve sanıkların son sözlerini dinlemesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.A.Ö'ye "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 2 ay, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay, "ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 27 yıl 11 ay hapis verdi.

        BABA İÇİN BERAAT KARARI

        Heyet, sanığı azmettirdiği öne sürülen babası A.Ö'nün ise beraatına hükmetti.

        OKULDA ANNESİNİ VURMUŞTU

        Eşinden boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, 5 Ocak'ta erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitmiş, okul yönetimi de baba A.Ö'yü telefonla arayıp annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirmişti.

        ANNESİNİN ARKADAŞINI YARALAMIŞTI

        Kadının büyük oğlu A.A.Ö, ortaokula gidip tabancayla binanın içinde annesine, okul bahçesinde de Bilgin İ'ye ateş etmiş, anne ve erkek arkadaşı yaralanmıştı. Zerrin Büyük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

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        #Samsun
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