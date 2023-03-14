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Annesini darp eden abisini öldüren liseliye beraat kararı

Samsun´da kanser hastası olan annesini darp eden ağabeyini 7 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi T.C.S., ilk kez çıktığı hakim karşısında `nefsi müdafaada bulunduğu´ gerekçesiyle mahkeme heyeti tarafından beraatına ve tahliyesine karar verildi

Giriş: 14.03.2023 - 21:15 | Güncelleme: ABONE OL
Annesini darp eden abisini öldüren liseliye beraat kararı - En Son Haberler
Annesini darp eden abisini öldürmüştü! Beraat kararı
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DHA

Olay, 31 Ocak 2023 tarihinde Atakum İlçesi İstiklal Mahallesi´nde meydana geldi. Ali Kenan S. ile annesi Gülhatun S. (56) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Evde bulunan lise öğrencisi T.C.S., araya girerek annesini darp eden ağabeyi Ali Kenan S.´yi engellemek istedi. Bu kez iki kardeş arasında kavga çıktı. Kavga sırasında T.C.S., bıçakla ağabeyini yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Ali Kenan Sandıkçı, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan T.C.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Samsun Başsavcılığı´nca T.C.S. hakkında hazırlanan iddianame, 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde kabul edildi. Lise öğrencisi sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

"ÖLDÜRMEK AMACIM YOKTU, PİŞMANIM"

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan T.C.S., "Olay esnasında odadayken ağabeyimin, `Bu kadını öldüreceğim´ dediğini duydum. Annemin, `Oğlum yetiş bu beni öldürecek´ diye seslenmesi ile yardımına koştum. Ağabeyimi engellemeye çalıştım ama olmadı. Ben de onun odasındaki bıçağı aldım. Ona bıçağı gösterdim ve annemi bırakmasını istedim. Ağabeyim bana saldırdı. Gözlerimi kapattım ve kendimi korumak amacıyla bıçağı rastgele sallamaya başladım. Annem, ağabeyimin yarasına tampon yaptı, ben de ambulansı aradım. Ağabeyimi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Kendisi uyuşturucu kullandığında farklı bir kişiliğe bürünüyordu. Öldürmek amacım yoktu, pişmanım" diyerek ağladı.

"NE OLUR OĞLUMU KURTARIN"

Duruşmada dinlenen anne Gülhatun S. ise, "Çocuğum beni kurtarmak için saldırdı. Sesimi duydu ve geldi. Oğlumdan şikayetçi değilim, cezalandırılmasını istemiyorum. Ne olur oğlumu kurtarın" dedi.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Savcı, mütalaasında T.C.S.´nin bıçak darbelerinden 3´ü ölümcül bölgede olması sebebiyle meşru müdafaa yasal koşullarının oluşmaması ve ağır haksız tahrik altında `kasten öldürme´ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

AVUKAT: SAĞLIK EKİBİ ARANARAK YARALARINA TAMPON YAPILMIŞ

T.C.S.´nin avukatı Giray Güneş ise "T.C.S. annesini kurtarmak için hareket etti. Olay sırasında korku halinde sınır aşılmış olabilir. Polis ve ambulansa haber verilmiş. Ağabeyinin yarasına tampon yapılmış. Kesinlikle T.C.S.´nin öldürme kastı yoktur. Hakkında beraat kararı verilmesini ve tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Lise son sınıfta okuyan ve üniversite sınavına girecek bir çocuk" ifadelerini kullandı.

MAHKEME, BERAAT VE TAHLİYE KARARI VERDİ

Mahkeme heyeti, T.C.S.´nin, nefsi müdafaa şartları altında ağabeyini öldürdüğü kanaatine vararak beraat ve tahliyesine karar verildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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