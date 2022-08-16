İHA

Uşak’ın Banaz ilçesine sabah saatlerine ailesine not bırakıp evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan güvenlik görevlisi yaklaşık 16 saat sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Uşak’ta bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Aykut Köksal (38), annesine “Hakkınızı helal edin” diye not bıraktıktan sonra, sabah 06.00 sıralarında evden ayrıldı. Notu görünce oğlunun hayatından endişe eden anne, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Ailesinin haber vermesi ile Kızılcasöğüt beldesine ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, Sarıçam Göleti ve kırsal alanda sarama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekiplerince her yerde arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının yaklaşık 16.saatinde güvenlik görevlisi Erice Köyü sınırları içerisinde uyurken bulundu. Tedbir amaçlı ekiplerce hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.