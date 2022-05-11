TV8'in ilgi gören yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk 6. Bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in yer aldığı dizinin son bölüm linkini sizler için haberimizde paylaştık. İşte, Annenin Sırrıdır Çocuk 6. son bölüm izleme sayfası...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 6. SON BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

https://www.tv8.com.tr/annenin-sirridir-cocuk

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 6. BÖLÜM ÖZETİ

Yaptıkları operasyon ile bebeğe kavuşamayan hem de Reha'ya parayı kaptıran Defne yıkılma noktasına gelir. Sadun ile Çınar ise iyice gerilir. Başka bir planının olduğunu söyleyen Sadun'u duyan Defne ve Çınar çantanın ve bebeğin tekrar peşine düşer. Ancak kovalamacanın sonucunda büyük bir sürprizle karşılaşırlar. Meryem foyası açığa çıkmasın diye yeni planlar yapar. Bu arada Sedef'in kışkırtmaları sonucu Çınar Defne ile dönülmez bir yola girer.