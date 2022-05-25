İlk bölümü 6 Nisan 2022 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan dizi dram türündedir. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Okan Başar Bahar'ın gibi isimlerin kaleme aldığı dizinin son bölümü yayınlandı. Her çarşamba TV8 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölüm tek parça izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm kesintisiz izleme linki...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 8. SON BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

https://www.tv8.com.tr/annenin-sirridir-cocuk

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 7. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Çınar'ın babalık testi yaptırdığını öğrenen Defne ve Çınar yüzleşir. Fidan'ın Meryem'in bir şeyler karıştırıyor şüphesi ve Reha'nın baskısı Meryem'in planlarını büyük ölçüde değiştirir. Sadun bebeğin kaçırılmasında parmağı olduğu yeni bir aday ile yüzleşir. Çınar ve Sadun arasındaki savaşın içinde sıkışıp kalan Defne bir karar vermek zorunda kalır. Sedef Çınar'ın hala Defne'ye olan bağlılığını yok etmek için yeni girişimlerde bulunur. Peki bu yüzleşmeler sonunda hangi ilişki ayakta kalacaktır?