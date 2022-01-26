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Annemizi Saklarken neden yok, bitti mi? Annemizi Saklarken final mi yaptı? 26 Ocak Star TV yayın akışı

Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Star TV'nin iddialı dizisi Annemizi Saklarken'in yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin sevenleri Star TV yayın akışında Annemizi Saklarken'i göremeyince Annemizi Saklarken neden yok, bitti mi? Annemizi Saklarken final mi yaptı? sorularını araştırmaya başladı. İşte diziye dair son bilgiler

26.01.2022 - 18:57 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Annemizi Beklerken dizisinin yeni bölümü 26 Ocak Star TV yayın akışında yer almıyor. Dizinin sevenleri "Annemizi Saklarken neden yok, bitti mi?" sorusunu merakla araştırıyor. İşte Annemizi Saklarken dizine dair son bilgiler

  • ANNEMİZİ SAKLARKEN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

    Annemizi Saklarken dizisi, 26 Ocak Star TV yayın akışında yer almıyor. Annemizi Saklarken dizisinin 8. bölümünün ne zaman ekrana geleceği ile ilgili açıklama yapıldı.

    ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

    Annemizi Saklarken dizisinin final bölümü, 2 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek. 

  • 26 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Söz

    18:30 Star Haber

    20:00 Fındık İşi 

    22:00 Cumhurbaşkanı Özel

    00:00 Fındık İşi

    02:00 Annemizi Saklarken

     

    04:30 Söz

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