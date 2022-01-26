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Annemizi Saklarken bugün var mı, yok mu? 26 Ocak Star TV yayın akışı ile Annemizi Saklarken yeni bölümü bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Annemizi Saklarken bugün var mı, yok mu? 26 Ocak Star TV yayın akışı

Ojo Pictures yapımcılığında her hafta Çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan Annemizi Saklarken dizisi yine gündemde. Kutsi ve Hande Doğandemir'in başrolü paylaştığı Annemizi Saklarken dizisi yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yönetmenliğini Barış Yön'ün üstlendiği Annemizi Saklarken bugün var mı, yok mu? 26 Ocak Star TV yayın akışı ile Annemizi Saklarken yeni bölümü bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak?

26.01.2022 - 11:59 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Star TV ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Annemizi Saklarken'in yeni bölümü sosyl medyada gündem oldu. Bu akşam ekrana gelmesi beklenen Annemizi Beklerken dizisinin final yapacağı ve 8. bölümüyle seyirciylere veda edeceği daha önce açıklanmıştı. Hafta başında 8. bölüm fotoğrafları yayınlanan Annemizi Saklarken dizisinin yeni bölümüne 26 Ocak Çarşamba Star TV yayın akışı listesinde rastlayamayan diziseverler Annemizi Saklarken bugün var mı yok mu, Annemizi Saklarken yeni bölümü ne zaman, neden yok sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.  

  • ANNEMİZİ SAKLARKEN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Annemizi Saklarken dizisinin 8. bölümü bu akşam Star TV ekranlarında yer almayacak. Annemizi Saklarken dizisi 8. ve final bölümüyle son kez 2 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de seyirci karşısına çıkacak. 

  • ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

    Annemizi Saklarken dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Star TV yayın akışına göre bu akşam Star TV ekranlarında önce Fındık İşi adında film gösterimi ardından da Cumhurbaşkanı Özel yayını yer alacak.  

  • STAR TV 26 OCAK YAYIN AKIŞI 

    07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

    09:45 SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN

    13:00 SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE

    16:00 SÖZ

    18:30 STAR HABER

    20:00 FINDIK İŞİ

    22:00 CUMHURBAŞKANI ÖZEL

    00:00 FINDIK İŞİ

    02:00 ANNEMİZİ SAKLARKEN

    04:30 SÖZ

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