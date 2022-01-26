Star TV ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Annemizi Saklarken'in yeni bölümü sosyl medyada gündem oldu. Bu akşam ekrana gelmesi beklenen Annemizi Beklerken dizisinin final yapacağı ve 8. bölümüyle seyirciylere veda edeceği daha önce açıklanmıştı. Hafta başında 8. bölüm fotoğrafları yayınlanan Annemizi Saklarken dizisinin yeni bölümüne 26 Ocak Çarşamba Star TV yayın akışı listesinde rastlayamayan diziseverler Annemizi Saklarken bugün var mı yok mu, Annemizi Saklarken yeni bölümü ne zaman, neden yok sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.