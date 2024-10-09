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        Haberler Kültür-Sanat Annem Hep Derdi Ki ekimde perdelerini açıyor

        Annem Hep Derdi Ki ekimde perdelerini açıyor

        Tiyatrokare'nin yeni komedisi Annem Hep Derdi Ki, ekimde perdelerini açıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:13
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        Annem Hep Derdi Ki ekimde perdelerini açıyor
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        Tiyatrokare, 33. yılında repertuvarına bir yeni oyun daha ekliyor. Annem Hep Derdi Ki, ekim ayında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Amerikalı oyun yazarı Katherine Di Savino’nun yazdığı, Devlet Tiyatroları Dramaturgu Servet Aybar’ın dilimize çevirdiği, Nedim Saban’ın uyarlamasıyla sahnelenecek olan Annem Hep Derdi Ki, evliliğe hazırlanan genç çiftin başından geçen sorunları, yaşadıkları kültürel şoku eğlenceli bir dille anlatıyor.

        Oyunda, ABD’de eğitimlerini tamamlayan, idealist bir ruhla Türkiye’ye gelen Nusret ve Işıl çifti, Tarlabaşı’nın ve İstanbul’un değişen şartlarına uymakta zorlanır.

        Evliliklerini ertelemeyi düşünürken, anne babalarının sürprizleriyle tatlı tatlı uğraşan çift, bir yandan da çalınan eşyalarının peşine düşer. Nusret ve Işıl, yaşadıkları zorluklarla, edinecekleri hayat dersi ve anne öğütleriyle gelecekteki özgüvenlerini geliştirirler.

        Annem Hep Derdi Ki’nin kadrosunun ortak özelliği tüm oyuncularının konservatuar mezunu ve mesleğe uzun süre emek veren profesyonel tiyatro oyuncuları olması.

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        Çiçek Dilligil ve Mert Asutay, Annem Hep Derdi Ki oyununda erkek tarafının annesi ve babasını oynuyor.

        İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kıdemli oyuncusu Aziz Sarvan ve Ankara Devlet Konservatuarı mezunlarından Ecmel İs ise kız tarafının ailesine hayat veriyor.

        Dilara Mücaviroğlu ve Mert Aykul romantik çifte hayat verirken Aşkın Şenol ise oyunun kentsel dönüşümünü simgeleyen fantastik bir karaktere hayat veriyor.

        Oyunun dekor tasarımı Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımı Gizem Özkan, ışık tasarımı Batuhan Sezer’e ait. Oyunun yönetmen yardımcısı ise Güney Tinin.

        Annem Hep Derdi Ki, 21 Ekim’de Torium Sahne, 26 Ekim Kadıköy Eğitim Sahnesinde sahnelenecek.

        OYUN HAKKINDA

        Yazan: Katherine DiSavino

        Çeviren: Servet Aybar

        Dekor Tasarımı: Anıl Ateş Işık

        Kostüm Tasarımı: Gizem Özkan

        Işık Tasarımı: Batuhan Sezer

        Yönetmen Yardımcısı: Güney Tinin

        Asistanlar: Rabia Keskintürk/ Lal Menase

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        Oyuncular :

        Çiçek Dilligil - Mert Asutay

        Aziz Sarvan - Ecmel İs

        Dilara Mücaviroğlu - Mert Aykul

        Ve... Aşkın Şenol

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