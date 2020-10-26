Yönetmenliğini Mustafa Koton'un üstlendiği Annem filmi 20 Eylül 2019'da vizyona girmişti. Müziklerini Candan Erçetin'in yaptığı Annem filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Annem filmi bu akşam Kanal D'de! Annem filmi oyuncuları ve konusu ne?

ANNEM FİLMİ KONUSU NE?

Bir anne kızın hikayesini konu alan “Annem” Tv’de ilk kez bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.

ANNEM FİLMİ OYUNCULARI

Sumru Yavrucuk

Özge Gürel

Sercan Badur

Tuna Orhan

Itır Esen

Fatma Toptaş

Fülya Özcan

Tuğçe Karabayır

Zuhal Acar