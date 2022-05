Anneler üzerine 20 unutulmaz film  

MUCİZE (2017)

(Wonder)



R.J. Palacio'nun romanından uyarlanan film, genetik bir sorun nedeniyle doğuştan deforme bir yüze sahip olan ve 10 yaşına kadar annesi Isabel’in (Julia Roberts) özel çabalarıyla evde eğitim alan August'un (Jacob Tremblay) okula başlama hikâyesini anlatıyor. August ailenin korumasından çıkmak ve çocukluğun-ergenliğin acımasızlık derecesinde dürüst dünyasına girmek zorunda. Sıradan bir çocuk için dahi sosyalleşmenin kolay olmadığı bir ortam bu... “Mucize”de özel okullardaki eğitimcilerin en büyük sorunlarından birinin vicdansız ebeveynler olduğu da vurgulanıyor. Sonuçta birçok zorbalık sorununun kökeninde aslında aileler var. “Mucize”, bizi August'a acıyarak ağlatan bir film değil. August sorun yaşadığında genelde acısını anlayışlı, şefkat dolu ailesinden çıkarıyor. Çocukların, gençlerin birbirlerini anlayıp yardımlaştığı ve birbirlerine destek olduğu anlarda gözlerimiz doluyor. August’un annesinin oğlunun arkadaş edindiğini gördüğü an, gözyaşlarını zor tuttuğu sahneyi de unutmamak gerek. ‘Mucize’de çocukluğun, ergenliğin zorluklarıyla savaşan herkesi ve her ana babayı yakalayacak bir şeyler var. Ve tabi ki, Isabel karakteri üzerinden anneliğin gücü ve doğasıyla ilgili bir film aynı zamanda.