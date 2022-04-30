Anneler gününe kaç gün kaldı? 2022 anneler günü ne zaman ve hangi gün?

Nisan ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde gözler, her yıl olduğu gibi bu yılda mayıs ayında kutlanacak olan anneler gününe çevrildi. Hayatta en çok değer verdiğimiz insanların başında annelerimiz gelirken onlara minnet ve sevgisini göstermek isteyenler hediye arayışına girişirken "anneler gününe kaç kaldı, anneler günü ne zaman?" gibi sorular merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler.

2022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 8 Mayıs 2022 Pazar gününe denk gelmektedir.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.

Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

2022 ÖZEL GÜNLER TAKVİMİ

2022 yılı özel günlerden bir kaçı;



1 Mayıs Pazar: Emek ve Dayanışma Günü

8 Mayıs Pazar: Anneler Günü

19 Haziran Pazar: Babalar Günü

15 Temmuz Cuma: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

24 Kasım Perşembe - Öğretmenler Günü