Anneler Gününde en çok ne hediye edildi? - İş-Yaşam Haberleri

Anneler Gününde en çok ne hediye edildi? - İş-Yaşam Haberleri

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Mayıs ayının ikinci hafta sonu kutlanan Anneler Günü'ne özel birçok marka çeşitli kampanyalar düzenlerken annesine hediye almak isteyen tüketiciler de farklı kategorilerde hediye tercihi yaptı.

Airfryer gibi yemek pişirme cihazlarından kahve makinelerine, kişisel bakım ürünlerinden küçük ev aletlerine, akıllı telefonlardan ev tekstili ürünlerine kadar geniş yelpazede hediye alan kullanıcılar, annelerini mutlu etmek için markaların sunduğu kampanyalı fiyatlardan yararlandı.

Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer, Anneler Günü'nde tüketicilerin, hediye seçiminde annelerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve keyiflerini artıran ürünleri daha fazla tercih ettiklerini belirtti.

REKLAM Yenginer, "Airfryer gibi yemek pişirme cihazları, kahve makineleri, kişisel bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Ayrıca, ev işlerini hafifleten ve zaman kazandıran şarjlı ve robot süpürge gibi ürünler de sıklıkla tercih edilenler arasında yer alıyor. Teknosa'nın öz markası Preo'nun beyaz eşya kategorisindeki küçük ev aletleri ise Anneler Günü için oldukça ilgi gören ürünler arasında. Aksesuarlar kategorisinde kablosuz kulaklıklar ve bluetooth hoparlörler büyük ilgi görüyor. Telekom ürünlerinde ise yine annelerin dijital dünyadaki ihtiyaçlarını karşılayan fiyat-performans açısından cazip olan telefonlar ve akıllı saatler de oldukça rağbet görüyor." diye konuştu.

Türk kahvesi, çay, tost makineleri ve elektrikli cezve gibi kampanyalı ürünlerin satışında artış beklediklerini söyleyen Yenginer, Anneler Günü'ne özel kampanyaları anlattı. Seçili telefon aksesuarı ve kulaklık markalarında geçerli olan 1 alana 1 bedava kampanyası ile kablosuz kulaklık ve hoparlörlerde yüzde 20'ye varan indirim sunduklarını ifade eden Yenginer, müşterilerine ek indirimler veya hediye ürünler, etiket indirimleri ve ikili alım promosyonları sağladıklarını bildirdi. Yenginer, tüketicilerin tercih ettikleri ürün gruplarına ve markalarına göre ortalama fiyatların değişkenlik gösterebildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Örneğin, Teknosa'nın öz markası Preo'da genellikle ortalama 2 bin-2 bin 500 lira aralığında ürünler tercih ediliyor. Saç bakım ürünleri segmentinde ortalama fiyatlar genellikle 1000-2000 lira aralığında seyrediyor. Robot süpürgelerde, daha yüksek teknoloji ve fonksiyonellik sunan modellerin tercih edilmesi nedeniyle ortalama fiyatlar genellikle 15 bin-20 bin lira arasında değişiyor. Akıllı telefon segmentinde ise fiyatlar marka, model ve özelliklere göre büyük ölçüde değişkenlik gösteriyor. Ancak genellikle 20 bin lira ile 25 bin lira arasında bir fiyat bandında yoğunlaşıyor."

REKLAM "Önceki aya göre robot süpürge fiyat karşılaştırması yüzde 103 arttı" TOBB Türkiye E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Senem Yavaş da müşterilerinin annelerine, e-ticaret üzerinden satın aldıkları ürünleri gönderebildiğini aktardı. TOBB Türkiye E-Ticaret Sektör Meclisi üyelerinden online alışveriş rehberi Cimri'nin verilerine göre, yaklaşan Anneler Günü öncesinde hediye alternatifi olarak ön plana çıkan ürünler içinde, en favori Anneler Günü hediyesinin "robot süpürge" olduğunu dile getiren Yavaş, kullanıcıların sırasıyla en çok bulaşık makinesi, fritöz, kahve makinesi ve blender fiyatlarını karşılaştırdığını belirtti.

Yavaş, "Cimri verilerine göre, bir önceki aya oranla robot süpürge fiyat karşılaştırması yüzde 103 arttı. Bulaşık makinesi fiyat karşılaştırması yüzde 94 artış gösterirken, fritözlerin yüzde 76, kahve makinelerinin de yüzde 68 oranında daha fazla fiyatları karşılaştırıldı. Anneler Günü öncesinde blender fiyat karşılaştırmaları da yüzde 61 artarken, daha çok beyaz eşya ve küçük ev ürünlerinin özelliklerinin ve fiyatlarının karşılaştırılması da dikkat çekti." diye konuştu. REKLAM MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Ünvan da Anneler Günü'ne özel 2 farklı dönemde kampanya başlattıklarını, ilk kampanyayı 2-6 Mayıs dönemlerinde, ikinci kampanyayı ise Anneler Günü haftasında gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ünvan, "Bu dönemde küçük ev aletleri, akıllı telefonlar ve süpürge kategorilerimiz satışta ön plana çıkıyor. İlk kampanyamızda airfryer, şarjlı süpürge, tablet ve akıllı telefon gibi birbirinden farklı ürünleri çeşitli fırsatlarla satışa sunduk. Tüketicilerin büyük ilgisini çeken kampanyamızın ikinci fazında da saç şekillendirici, akıllı saat, ütü ve robot süpürge gibi ürünleri çeşitli fırsatlarla satışa sunduk." dedi. Kampanya dönemlerinde kullanıcıların, kampanya kapsamındaki ürünlere rağbet gösterdiğini dile getiren Ünvan, şöyle devam etti:

"Ürün önerilerinde bulunan "Anne AI" adlı bir yapay zeka sistemimiz var. Anne AI, 'Anneler her şeyin en iyisini bilir' iç görüsü ile ürün önerilerini bir araya getirerek, tüketicilerin Anneler Günü için en uygun hediyeyi seçmelerine yardımcı oluyor. Tüketiciler, MediaMarkt'ın web sitesine girerek Anne AI'a ulaşabilirler." REKLAM Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz de son yılların en çok mağazalaşırken markalaşan sektörlerinden birinin züccaciye sektörü olduğunu söyledi. Güçlü çeyiz kültürünün yanında özel günlerle değişen trendlerin de ev eşyasına olan ilgiyi artırdığını belirten Öksüz, "Markaların yaptığı kampanyalarla birlikte online kanalın da güçlenmesi satışlara olumlu katkı sunuyor. Biz bu dönemde satışlarımızda yüzde 50'lik bir artış bekliyoruz. Bu dönemde markalarımızın yaptığı kampanyaların satışlara olumlu katkısını da atlamamak gerekiyor." diye konuştu.

Öksüz, son dönemde en çok talep gören ürünlerden birinin airfryer olduğunu, yeni nesil elektrikli süpürgelere ilginin de yoğun olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Elektrikli çay kahve makinesi, tost makinesi, kupalar, ev tekstili gibi ürün gruplarına da ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Dışarıdaki fiyatlardan ötürü saç gibi kişisel bakım ürünleri de tercih sebebi. Fiyatlar her ürün grubuna göre değişkenlik gösterse de airfryer 2 bin 500 liradan, tost makineleri 1750 liradan, kupalar 100 liradan başlıyor." REKLAM EN ÇOK ÇEYREK ALTIN ARANDI Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün de Anneler Günü döneminin hediye alımının arttığı bir zaman dilimi olduğu için e-ticarette yoğun bir hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla annelerine hediye almak isteyenlerin bu sene teknoloji ürünlerine yöneldiğine işaret eden Özgün, "Bu sene Anneler Günü alışverişleri ve hediye alternatifleriyle ilgili platform üzerinde gerçekleştirilen aramalarda alışılmış kozmetik, küçük ev aletleri ve moda ürünlerinin dışında elektronik ve teknoloji ürünlerine ilgi arttı. Akıllı cep telefonu, akıllı saat ve tabletler Anneler Günü hediyesi olarak tercih ediliyor." bilgisini paylaştı. Özgün, özellikle yeni nesil anneler için en çok aratılan ve satışları en çok artan hediyenin tablet olduğunu ve bu gruptaki satışların geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 100 arttığını kaydederek, moda, kozmetik kategorilerinde de parfüm, makyaj malzemesi, çanta ve ayakkabılara ilgi olduğunu söyledi.

REKLAM Anneler Günü hediye aramalarında "çeyrek altın"ın öne çıktığını ifade eden Özgün, "Annesine, yatırım amaçlı hediye almak isteyenler Hepsiburada platformu üzerinden en çok çeyrek altın araması yaptı. Çeyrek altın aramaları Anneler Günü alışverişi döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 45 oranında artış gösterdi." diye konuştu. Özgün Hepsiburada'nın geniş ürün yelpazesinde, her zevke ve bütçeye uygun Anneler Günü hediyesi bulmanın mümkün olduğunu dile getirdi. RANDEVULU TESLİMAT SEÇENEĞİ Özgün, küçük ev aletleri, cep telefonları, ev tekstili, kozmetik, teknoloji ürünlerine ilgi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Robot süpürgeler, tabletler, akıllı cep telefonları ve saatler, kozmetik ürünlerde parfümler, takı genel anlamda en çok tercih edilenler arasında. Müşterilerimizin en çok önemsediği konulardan biri de alınan hediyelerin Anneler Günü'nde veya bir gün öncesinde teslim edilmesi. Hepsiburada olarak bu yıl yeni bir servis sunuyoruz. Müşterilerimize, randevulu teslimat seçeneği ile annelerinin hediyelerini 11 veya 12 Mayıs Pazar günü istediği saat aralığında teslim edeceğiz."