Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü, sevgi dolu kutlamalarla annelere olan minnetin ve şükranın bir kez daha dile getirileceği anlamlı bir gün olacak. 1908 yılında Anna Jarvis’in girişimiyle ABD’de başlayan bu özel gün, zamanla tüm dünyada benimsenerek mayıs ayında kutlanmaya başlandı. 2025 Anneler Günü için geri sayım başlarken, annelere verilecek en güzel hediyeler ve mesajlar da şimdiden araştırılıyor. İşte ayrıntılar...