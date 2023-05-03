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Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü Mayıs ayının kaçıncı Pazar günü? 2023 Anneler Günü kutlama tarihi

Anneler Günü ne zaman? 2023 Anneler Günü kutlama tarihi

Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü 2022'de Mayıs ayının kaçına denk geliyor? Mayıs ayının gelmesiyle birlikte başlarımızın tacı olan annelerimizin gününü kutlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Merak edilen sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte 2023 Anneler Günü tarihi...

Giriş: 03.05.2023 - 08:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyada farklı günlerde kutlansa da en yaygın şekliyle Anneler Günü Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu özel günde annesini onurlandırmak ve mutlu etmek için sürpriz yapmak isteyen vatandaşlarımız Anneler Günü tarihini araştırıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor? İşte Anneler Günü tarihi...

  • ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN ANNELER GÜNÜ MÜ?

    Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Anneler Günü  bu yıl 14 Mayıs 2023 tarihinde yani bugün kutlanacak.

  • Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

    Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

    Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir. Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

  • ANNELER GÜNÜNDE ALINABİLECEK HEDİYELER

    1) Buket Çicek

    2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

    3) Küçük Ev Aletleri

    4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

     

     

  • 5) Giyim Eşyası

    6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

    7) Fotoğraf Çerçevesi

    8) Duvar Saati 

    9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

  • ANNELER GÜNÜNE ÖZEL GOOGLE TARAFINDAN TASARLANMIŞ GÖRSEL

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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