Anneler Günü, bu sene ne zamana denk geliyor? sorusu Mayıs ayına sayılı gün kala gündemde. Dünyanın her yerinde yıl içerisinde farklı günlerde kutlanan Anneler Günü'nün Türkiye'de ne zaman kutlanacağı, annesini mutlu etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Norveç'te Şubat'ın ikinci Pazar gününde, Arap ülkelerinde 21 Mart ekinoksunda, Çin'de 21 Nisan'da kutlanan Anneler Günü, Türkiye'de ne zaman kutlanıyor? 2020 Anneler Gününe dair detaylar haberimizde.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Dünyanın neredeyse tamamında farklı günlerde kutlanan Anneler Günü; ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Venezuela, Danimarka gibi pek çok ülkeyle birlikte Türkiye'de de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu sene Anneler Günü 10 Mayıs 2020 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.