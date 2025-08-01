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        Anneden sonra çocuğundan da acı haber!

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün meydana gelen kazada 34 yaşındaki Y.A. adlı kadın hayatını kaybetti. Kahreden olayda bugün bir acı haber daha geldi ve kazada yaralanan Y.A.'nın 7 yaşındaki oğlu Emirhan A. da yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 14:54 Güncelleme: 01.08.2025 - 14:55
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        Anneden sonra bir acı haber daha!
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde annesinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre otoyolun Körfez ilçesi Sevindikli yol ayrımında dün babasının kullandığı yabancı plakalı otomobilin devrilmesiyle yaralanan Emirhan A. (7), tedavi gördüğü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazada hayatını kaybeden anne Y.A. (34) ile Emirhan A'nın cenazeleri, Yozgat'ın Saraykent ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü Mikail A. ile otomobildeki 2 çocuğunun ise tedavisi sürüyor.

        Fotoğraflar: DHA

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