Anneden en acı kayıt!

DHA

Bartın'ın Kuruçeşme ilçesindeki Karaman Plajı'nda, önceki gün saat 17.00 sıralarında, yürekleri kavuran bir olay meydana geldi. İstanbul'dan annesiyle eniştesinin yanına tatile gelen Mert Akyüz, serinlemek için girdiği denizde, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre durumu fark eden çevredekilerin müdahalesiyle Mert denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen Mert Akyüz, yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Akyüz'ün ailesi ve yakınları feryat ederek uzun süre gözyaşı döktü.

"MERT ÇOK AÇILMA HAYDİ GEL"

Mert Akyüz'ün son anlarının annesi Ayşe Akyüz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı. Ayşe Akyüz, oğlunu spor yapıp, denize girerken görüntüledi. Ayşe Akyüz'ün dalgalı denize giren oğlunu, "Mert çok fazla açılma, haydi gel" diyerek uyardığı da kameraya yansıdı. Annesinin çektiği görüntülerde, Mert Akyüz'ün dalgaların olduğu denizde bir süre yüzdükten sonra sahile çıktığı görüldü.