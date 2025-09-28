Anne ve kızı öldü! Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
Niğde'de bir bakkal dükkanında facia yaşandı. Olayda iş yerinde sızan gaz, bakkalı işleten 31 yaşındaki Gülbahar ile 15 yaşındaki kızı Zeynep Tuz'un hayatını kaybetmesine yol açtı
Niğde'nin Çamardı ilçesinde bakkal dükkanında sızan gazdan zehirlenen Gülbahar (31) ile kızı Zeynep Tuz (15) hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre ilçenin Çukurbağ köyünde bugün saat 9.00 sıralarında Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz'un işlettikleri bakkal dükkanında hareketsiz yattığını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile kızının gaz sızıntısından hayatını kaybettiğini belirledi.
Güvenlik önlemi alan ekipler, sızıntıyı kesti. Anne-kızın cansız bedenleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.