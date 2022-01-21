Anne ve babalara 'karne' uyarısı!

Okullarda iki haftalık yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline giriyor. Uzmanlar, karnesinde düşük not bulunan çocukların başarısız olarak değerlendirilmemesi gerektiği konusunda ebeveynlere uyarılarda bulunuyor.

ANNE VE BABALARA 'KARNE' UYARISI!

Anne ve babalara karne uyarısında bulunan Uzman Psikolog Dilara Yamanlar Büyükkoç, "Öncelikle çocuğunuzun çabasını takdir edip geçirdiği yarıyıl döneminin birlikte bir değerlendirmesini yapabilirsiniz. İyisiyle kötüsüyle bir yarıyıl dönemini atlattı ve önümüzdeki dönemde hangi alanlar geliştirilebilir, yeni dönemde nelere biraz daha odaklanmak fayda sağlar gibi konularda yapıcı bir konuşma hem yeni yıla daha hevesli başlamasını hem de yeni dönemde daha çok çaba göstermesini sağlayacaktır" dedi.

Büyükkoç, "Yarıyıl tatilinde çocuğu kısıtlamak yerine, ona eksik olduğu konularla ilgili minik görevler verip sonrasında aktivite planlaması yapılabilir. Herkesin tatil yaptığı bir dönemde kısıtlandığını hissetmek çocuğun yeni döneme de isteksiz başlamasına sebebiyet verecektir. O yüzden muhakkak destekleyici bir yaklaşımla günlük tekrar planlaması ve sonrasında aktivite planlaması hem geliştirici hem motive edici olacaktır" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARLA BOLCA VAKİT GEÇİRMEKTEN ZİYADE VERİMLİ ZAMAN GEÇİRMEK ÖNEMLİ

Covid sürecindeki online derslerden sonra çocukların nihayet okullarına ve arkadaş ortamlarına kavuştuğunu belirten Uzman Psikolog Dilara Yamanlar Büyükkoç, "Nasıl bizler iş stresinden ve günlük hayatın yorucu temposundan bunalıyorsak çocuklarda yüz yüze eğitim dönemini bitirmenin yorgunluğu içinde olabilirler. O yüzden olabildiğince hem onları rahatlatacak hem ailecek vakit geçirecek aktivitelerin planlanması herkese iyi hissettirecektir" dedi.

Öncelikli önerisinin çocuklarla bolca zaman geçirmekten ziyade ailecek verimli zaman geçirmeye odaklanmak olduğunu kaydeden Büyükkoç, "Aileyle planlanan aktivitelerde tüm ailenin istekli bir şekilde orada olması, o andan aldığı keyfi dile getirmesi çok değerli. Bir diğer önerim ise çocuğumuzla birlikte bu iki haftanın bir planını yapmak ve bu planlamayı yazılı bir programa dökmek. Örneğin, pazartesi gününe 'ailecek film günü' başlığı atıp alt maddeleri çocuğun getirmesini beklemek, doğada vakit geçirmek, birkaç sanatsal geliştirici faaliyet eklemek hem dinlendirici hem iyi hissettiren aktiviteler olacaktır. Çocukların akranlarıyla vakit geçirmeleri eğer yüz yüze mümkün değilse online olarak görüşmelerini sağlamak da tatil döneminde ilişkilerinin güçlenmesine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

İŞTE ÇOCUKLARIN ÖZ GÜVENİNİ ARTIRACAK ÖNERİLER

Yarıyıl tatilinde çocukların öz güvenini artırmak için neler yapılabileceğini sorduğumuz Büyükkoç, şunları söyledi: "Bu önerimi sadece yarıyıl tatilinde değil genel olarak hayatın her evresinde uygulanması gereken bir öneri olarak düşünebiliriz. Çocukların yapabileceği düzeyde görevler vermek ve verdiğimiz görevler sonrasındaki tutumlarıyla ilgili yapıcı geri bildirimler vermek çocuğun genel olarak öz güvenini artıracaktır. Tabii ki bunları yaparken gerçekçi olmaya özen göstermek en kritiğidir; çünkü gerçekçi olmayan pozitif geri bildirimler çocukların öz güvenini zedeleyebileceği gibi çevresindeki herkesten övgü beklemesine de sebebiyet verebilir."

TABLET, TELEFON VE TELEVİZYON KULLANIMI SINIRLANDIRILMALI

Büyükkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatili verimli geçirmek için tablet, telefon ve televizyon kullanımını da sınırlandırmak en sağlıklısı olacaktır. Bunu yaparken yasaklama şeklinde değil ‘bugünlük buna ayırılan zaman bu kadar’ şeklinde yaklaşılmalı. Bu tarz sınırlamalardan sonra aktivite koymak sınırlamaları biraz daha kolaylaştıracaktır. Örneğin ‘Tablete ayrılan zamanın sonuna geldik ve anneyle kek yapma zamanı başlamak üzere, hadi küçük şefim şimdi malzemeleri hazırlayalım’ şeklindeki bir yaklaşım hem teknolojik aletlerin daha kolay bırakılmasını hem de anneyle-babayla vakit geçirme konusundaki isteği artıracaktır."

ÇOCUKLAR TATİLDE DERS ÇALIŞMALI MI?

Tatilde rahatlığa alışacak çocukların, okula adapte olmasını kolaylaştırmak için de birtakım önerilerde bulunan Büyükkoç, "Tatilde dahi olsa düzeni bozmadan devam etmeye çalışmak en sağlıklısı olacaktır. Böylelikle çocuk okul dönemi başladığında erken kalkmak ile ilgili adaptasyon sorunu yaşamayacaktır. Erken kalkma süreci biraz daha eğlenceli hale getirilebilir; okul sabahı rutininden bağımsız müzikle kaldırmak, kahvaltıyı ailecek hazırlamak, hazırlık sırasında herkese minik görevler vermek tatilde sabah uyanma sürecini biraz daha kolaylaştıracaktır. Tatil dönemini hiç derslere bakmadan geçirmek yine çocuğun okula adaptasyonunu zorlaştıran bir sürece girmesine sebep olabilir. Bu nedenle çok yüklenmeden verilen ödevlerin yapılmasıyla ilgili ve günlük tekrarlarla ilgili minik bir alıştırma saati oluşturmak ve sonrasında aktivite saatine geçmek hem çocuğun derslerinden geri kalmamasını sağlayacak hem de sonrasındaki aktivitelerle tatilde olduğunu hissettirecektir" dedi.

"İLK BİRKAÇ GÜN DİNLENME GÜNÜ İLAN EDİLEBİLİR"

Büyükkoç, "İlk birkaç gün, dinlenme günü ilan edilebilir. Böylelikle çocuklar tatilde olduklarını hissedecektir. Yaptığınız tatil programının başlangıç tarihini tatilin 2. günü olarak başlatabilirsiniz" diyerek, önerilerini şöyle sıraladı:

-Duygularınızı ifade edin. 'Evde seninle vakit geçirmek bana da çok iyi hissettirdi', 'Şu an beraber vakit geçirdiğimiz için çok mutluyum' şeklindeki geri dönüşler çocuğun da o andan daha çok keyif almasını sağlayacaktır ve aradaki duygusal bağları güçlendirecektir.

-Spor ya da bedensel aktivitelere zaman ayırın ki uyku düzeni aynı şekilde devam etsin, yorulmayan çocuk uyumaz, geç uyuyan çocuk da uyanmakta güçlük çeker.

-Çok rahat geçirilen bir tatil dönemi yeni başlayacak olan dönemde adaptasyon sorunlarına ve döneme başlamayla ilgili isteksizliğe sebep olabilir. Uyku ve yemek düzenlerine sadık kalıp, geliştirici aktiviteleri ve minik tekrarları ihmal etmemek yeni dönem için de en sağlıklısı olacaktır.