Anne öldü, oğlu ve eşi yaralı

Kocaeli'de kaza: Anne öldü, oğlu ve eşi yaralandı
Kocaeli'de, bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki Nuriye Biricik hayatını kaybetti, oğlu ve eşi yaralandı
Kocaeli'de, hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada Nuriye Biricik (41) öldü, oğlu ve eşi yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 yolunun Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. Ersin Biricik (22) yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, Ersin Biricik, babası Mehmet Biricik (49) ve annesi Nuriye Biricik yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan Nuriye Biricik, Körfez Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Ersin Biricik ve babası Mehmet Biricik, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.