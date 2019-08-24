27 yaşındaki Anne Marie geçen yılki konserinde, "Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalya'yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum" diyerek bu yıl da Türkiye'deki sevenleriyle buluşacağının mesajını vermişti.