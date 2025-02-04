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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne katili! Sakarya'da vahşet! | Son dakika haberleri

        Anne katili! Sakarya'da vahşet!

        Sakarya'da insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Olayda Kadir Taşkın adlı cani, tartıştığı annesi Behiye Taşkın'ı tüfekle vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:19
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        Anne katili! Sakarya'da vahşet!
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        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Kadir Taşkın (30), tartıştığı annesi Behiye Taşkın'ı (62) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Kadir Taşkın, annesi Behiye Taşkın'ı av tüfeğiyle vurduktan sonra evden çıktı.

        Saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kadir Taşkın kaybolduğunu söyledi. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadir Taşkın'a Taşoluk Mahallesi'nde ulaştı. Kadir Taşkın, jandarma ile yaptığı görüşmede annesini öldürdüğünü söyledi. Bu sırada eve gelen babası, eşini kanlar içerisinde görünce jandarmayı aradı.

        TARTIŞMA EVLİLİK VE İŞSİZLİKTEN ÇIKMIŞ

        Kadir Taşkın'ın dün öğleden sonra annesi ile işsiz olması ve evlilik konusunda tartıştığı, bu sırada babasının evden çıkıp gittiği öğrenildi. Annesiyle tartışmaya devam eden Kadir Taşkın'ın, annesini av tüfeğiyle vurduğu belirtildi. Gözaltına alınan Kadir Taşkın'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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