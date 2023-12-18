Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: Anne ile oğlu öldü
Kocaeli'de meydana gelen feci kazada bariyere saplanan otomobildeki anne ile oğlu öldü, sürücü baba yaralandı. Ailenin İstanbul'dan hastaneden döndükleri öğrenildi
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bariyere saplanan otomobildeki anne ile oğlu öldü, sürücü baba yaralandı.
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D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Sadettin Malkoç (64) idaresindeki otomobil, Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplandı.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, anne Ayşe (66) ile oğlu Fatih Malkoç'un (26) hayatını kaybettiğini belirledi.
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Yaralanan sürücü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
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Bu arada ailenin İstanbul'dan hastaneden döndükleri belirtildi.
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