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        Haberler Gündem Trafik Anne ile oğlu kurtulamadı

        Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: Anne ile oğlu öldü

        Kocaeli'de meydana gelen feci kazada bariyere saplanan otomobildeki anne ile oğlu öldü, sürücü baba yaralandı. Ailenin İstanbul'dan hastaneden döndükleri öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:07 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:07
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          Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bariyere saplanan otomobildeki anne ile oğlu öldü, sürücü baba yaralandı.

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          D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Sadettin Malkoç (64) idaresindeki otomobil, Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplandı.

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          İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Sağlık ekipleri, anne Ayşe (66) ile oğlu Fatih Malkoç'un (26) hayatını kaybettiğini belirledi.

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          Yaralanan sürücü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          Kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

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          Bu arada ailenin İstanbul'dan hastaneden döndükleri belirtildi.

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