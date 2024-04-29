Anne ile gelin alevlerin ortasında kaldı! Tandır faciası!

Şanlıurfa'da olay, dün öğle saatlerinde Hilvan’a bağlı Dindek Mahallesi'nde meydana geldi.

BENZİN BİDONU TANDIRA DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Sebahat Nibak (48) ile gelini Emine Nibak (27) tandırda ekmek yaptıkları sırada yanlarına gelen ailenin çocuklarının yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu tandır bir anda parladı ve yangın çıktı.