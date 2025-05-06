Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Hakkari'de deprem meydana geldi. İşte, 6 Mayıs 2025 Son depremler listesi...